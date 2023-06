Minha Casa Minha, Vida: Novas unidades habitacionais começam a sair do papel

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou em evento na cidade do Rio de Janeiro que o programa Minha Casa Minha Vida começará a fazer contratações para novos projetos de unidades habitacionais a partir desta sexta-feira (16).

Jader Filho explicou que, neste primeiro momento, só serão aceitos projetos contratados com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). “Na semana que vem, a gente assina o do rural [destinado a famílias da zona rural] e, logo posterior a isso, o das entidades [voltada para famílias organizadas de forma associativa]. Acredito que, até o final da semana que vem, todas as portarias estarão assinadas”.

Segundo o ministro, as primeiras portarias do programa foram assinadas na quinta-feira (15) e serão publicadas na tarde desta sexta, no Diário Oficial da União. “Com isso, os prefeitos, os empresários já podem começar a cadastrar seus projetos para que a gente possa começar a fazer as novas contratações do Minha Casa Minha Vida”, disse.

Das quase 83 mil unidades que estavam paralisadas quando o atual governo assumiu, no início do ano, 15 mil já foram retomadas, de acordo com ministro, a previsão é retomar outras 25 mil até o fim do ano.

