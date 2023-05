Ministério da Agricultura encontra fraude em rótulo de requeijão

Taynara Menezes, com G1

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) detectou fraude em um rótulo de requeijão comum e do tipo cremoso no comércio varejista. O órgão anunciou nesta quarta-feira (10) que o produto tinha adição de amido sem indicação na embalagem, irregularidade que é considerada fraude econômica.

A operação foi realizada no Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, com a coleta de 180 amostras, em 66 estabelecimentos Serviço de Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção Estadual ou Distrital (SIE/SID) e Serviço de Inspeção Municipal (SIM).

Das 180 amostras, uma não foi avaliada, pois já havia ultrapassado a data de validade. Nas restantes, nove apresentaram a presença de amido. O componente só pode ser identificado em análises laboratoriais.

Os produtos com inconformidades foram apreendidos e os estabelecimentos também sofreram autuação em processo administrativo específico, informou o Ministério da Agricultura.

Conforme o g1, o ministério informou que não pode divulgar as marcas, pois o processo segue em andamento.

