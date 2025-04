Ministério da Justiça prorroga atuação da Força Nacional no Pantanal

O ministro Ricardo Lewandowski, assinou a Portaria que autoriza a prorrogação da atuação das Forças Armadas na região da Amazônia Legal e Pantanal em ações de combate a incêndios florestais.



As equipes desempenharam funções de polícia judiciária e de perícia forense, nas atividades e nos serviços imprescindíveis por mais noventa dias, no período de 16 de abril a 14 de julho de 2025 em apoio às Polícias Civis dos Estados e à Polícia Federal na investigação e combate às causas de surgimento de incêndios por ação humana.



O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

