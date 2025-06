Ministério das Comunicações troca experiências de tecnologia com governo da China

Em agenda em Pequim, na China, a secretária-executiva do Ministério das Comunicações, Sônia Faustino tratou de temas como a Política Nacional de Cabos Submarinos e apresentou ações que reforçam sua posição estratégica no cenário global das telecomunicações.

No encontro, com Zhang Yunming, vice-ministro do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, Sônia Faustino falou sobre a Política Nacional de Cabos Submarinos, voltada à expansão da infraestrutura digital no país.

O projeto visa aumentar a capacidade e a velocidade da internet, além de promover o equilíbrio regional no acesso às redes internacionais de dados.

Outro ponto discutido foi o interesse do Brasil na construção de um ambiente mais favorável à instalação de data centers. A secretária destacou que o governo brasileiro está formulando uma política estratégica para consolidar o país como um hub global de data centers, combinando incentivos fiscais, sustentabilidade, inovação e desenvolvimento regional — em sintonia com as demandas da economia digital e da transição energética.

Setor Postal

Ainda na segunda-feira, a secretária-executiva se reuniu com Sheng Huiping, vice-diretor do State Post Bureau. A reunião teve como foco a troca de experiências sobre os setores postais da China e do Brasil.

A secretária-executiva do Ministério das Comunicações encerrou a agenda do dia com uma reunião com a Meituan, empresa chinesa de tecnologia focada em serviços de varejo e considerada uma das maiores plataformas de delivery do mundo. O principal tema do encontro foi a apresentação de um plano de investimento da Meituan no Brasil.

