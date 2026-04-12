Ministro da Fazenda inicia agenda internacional nos EUA e na Europa

Missão tem foco em clima, justiça fiscal e governança global

12 abril 2026 - 14h35Taynara Menezes, com Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, inicia na segunda-feira (13) uma agenda internacional que inclui compromissos nos Estados Unidos, Espanha e Alemanha. A viagem, que segue até o dia 20, marca a primeira série de encontros do ministro no exterior desde que assumiu o cargo, no lugar de Fernando Haddad, que deixou o governo.

A missão tem como objetivo reforçar a posição do Brasil em debates globais, com foco em temas como reforma tributária internacional, transição energética e fortalecimento de instituições multilaterais.

O roteiro começa em Washington, com as reuniões de primavera (no Hemisfério Norte) do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. A partir de sábado (19), o ministro acompanha a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Europa, incluindo Espanha e Alemanha, com compromissos voltados à defesa da democracia, política industrial e cooperação internacional. 

Os encontros previstos na agenda do ministro reúnem autoridades econômicas de diversos países. Entre eles estão a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva; o ministro da Economia da França, Roland Lescure; o ministro das Finanças da China, Lan Fo’an, a presidente do Banco Mundial, Ajay Banga; e o ministro das Finanças da Alemanha, Lars Klingbeil

A viagem ocorre em meio a um cenário internacional marcado por tensões geopolíticas e debates sobre crescimento sustentável, com o Brasil buscando ampliar protagonismo em temas como clima e justiça tributária.

Leia Também

Morre aos 82 anos o ator e dublador Silvio Matos, ícone da TV brasileira
Brasil
Morre aos 82 anos o ator e dublador Silvio Matos, ícone da TV brasileira
Bilhetes da Mega-Sena
Brasil
Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 40 milhões neste sábado
Gás do Povo
Brasil
Vale-recarga do programa Gás do Povo é liberado a 206 mil famílias
Tânia Rêgo/Agência Brasil
Brasil
Justiça mantém veto a imposto de 12% sobre petróleo exportado
Foto: Freepik
Brasil
Violência contra familiares para atingir mulher vira crime mais grave
Divulgação / PF
Polícia
PF faz operação contra suspeito de aliciar estudantes para exploração sexual na internet
Mega-Sena sorteia prêmio milionário
Geral
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 20 milhões hoje
Presidente Lula durante a sanção da Lei
Brasil
Lei reconhece atuação das doulas e amplia presença em hospitais
Foto: FGTS
Brasil
Governo prepara liberação de R$ 7 bilhões do FGTS para trabalhadores
José Cruz/Agencia Brasil
Brasil
Mistura de etanol na gasolina pode subir para 32%

Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Precisa tirar documentos? Mutirão em Campo Grande vai emitir RG, CPF e certidões de graça
Show gratuito de Daniel e Nany People movimentam o sábado na Capital
Cultura
Show gratuito de Daniel e Nany People movimentam o sábado na Capital
Parque de Exposições Laucídio Coelho
Cidade
Acrissul esclarece morte na Expogrande e manifesta solidariedade aos familiares
Essa primeira etapa totaliza R$ 143.266.357,27
Geral
Asfalto deve chegar a 28 bairros com investimento de R$ 136 milhões na Capital