Ministros do PP e União Brasil desafiam partidos e decidem permanecer no governo Lula

Os ministros André Fufuca (Esportes) e Celso Sabino (Turismo) confirmaram nesta quarta-feira (8) que permanecerão no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contrariando orientações de seus partidos, o Progressistas (PP) e o União Brasil, que exigiram o rompimento com o Executivo. As decisões já provocaram expulsão e intervenções em diretório estadual.

No caso de Fufuca, o PP anunciou oficialmente seu afastamento de todas as decisões partidárias e da vice-presidência nacional da sigla. Em nota assinada pelo presidente da legenda, senador Ciro Nogueira, o partido comunicou também a retirada do ministro do comando do diretório estadual no Maranhão.

“Diante da decisão de desobedecer a orientação da Executiva Nacional do partido e permanecer no Ministério do Esporte, o ministro André Fufuca fica, a partir de agora, afastado de todas as decisões partidárias”, diz o comunicado.

O partido reafirmou ainda que "não faz e não fará parte do atual governo, com o qual não nutre qualquer identificação ideológica ou programática". A tensão aumentou após Fufuca participar, no início da semana, de um evento ao lado do presidente Lula no Maranhão, onde declarou publicamente. “Eu estou com Lula.”

Já o ministro do Turismo, Celso Sabino, também decidiu manter sua posição no primeiro escalão. Em declaração aos jornalistas, justificou a decisão como uma questão de compromisso com projetos importantes em andamento. “Pelo bem do turismo, dos serviços que estamos fazendo em todo o país, especialmente pelo povo do Pará e pela realização da COP30, eu vou permanecer no governo.”

Sabino enfrenta agora possível expulsão do União Brasil, que havia dado um ultimato de 24 horas para que seus filiados deixassem cargos no governo. A Executiva Nacional da legenda se reúne ainda nesta quarta para avaliar as punições.

