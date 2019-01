Ministros vão a Roraima ver situação de imigrantes

Uma comitiva interministerial vai a Roraima na quinta-feira (17) a fim de checar as ações adotadas para atender os migrantes venezuelanos e minimizar os impactos para a população local.

Além de ver de perto como os refugiados se encontram, os representantes do governo federal visitarão as instalações da Operação Acolhida, em Boa Vista. Na sexta-feira (18), o grupo seguirá de avião até Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, onde conhecerão as atividades desenvolvidas pela Força-Tarefa Logística Humanitária.

De acordo com o Palácio do Planalto, devem integrar a comitiva os ministros da Cidadania, Osmar Terra; da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário;da Defesa, Fernando Azevedo e Silva; da Educação Ricardo Vélez Rodríguez e da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares, além de representantes dos poderes Legislativo e autoridades militares.

Os ministros devem se reunir com o governador Antonio Denarium e técnicos do governo estadual, que apresentarão dados sobre a atual situação do estado. A expectativa do governo roraimense é aproveitar a presença dos ministros para tratar também de outros temas de interesse.

Deixe seu Comentário

Leia Também