Menu
Menu Busca quinta, 09 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Mistura de etanol na gasolina pode subir para 32%

A medida em estudo deve ampliar a demanda por anidro

09 abril 2026 - 09h36Sarah Chaves, com CNN
José Cruz/Agencia BrasilJosé Cruz/Agencia Brasil  

O governo federal estuda elevar de 30% para 32% a mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina ainda no primeiro semestre de 2026. A medida, em análise pelo Ministério de Minas e Energia, tem potencial para ampliar de forma significativa a demanda pelo biocombustível, reduzir a necessidade de importação de gasolina e reforçar a segurança energética do país.

Na prática, cada ponto percentual adicional na mistura representa um aumento expressivo no consumo de etanol anidro. Com a elevação de dois pontos percentuais, a demanda pode crescer cerca de 1,68 bilhão de litros em um período de 12 meses. Considerando também o ajuste anterior, quando a mistura passou de 27% para 30% em 2025, o impacto acumulado chega a aproximadamente 4,2 bilhões de litros adicionais em um ano.

Com maior demanda por anidro, as usinas tendem a direcionar mais cana-de-açúcar para a produção de etanol, reduzindo a fatia destinada ao açúcar. A expectativa é de que o etanol ganhe competitividade, impulsionado tanto pelo aumento da mistura quanto pelo cenário de preços, tornando-se mais vantajoso para os produtores.

O momento da possível implementação é considerado estratégico, já que coincide com o início da safra de cana-de-açúcar. Isso permite ajustes no planejamento industrial das usinas, especialmente no chamado “mix” de produção, que define quanto da matéria-prima será destinada ao etanol ou ao açúcar.

Outro efeito direto da medida será sobre o consumo de combustíveis. Com mais etanol anidro sendo misturado à gasolina, a demanda pelo combustível fóssil tende a cair. O volume adicional de etanol previsto equivale a mais de um mês do consumo nacional de gasolina, o que contribui para diminuir a dependência externa e equilibrar o mercado interno.

Além dos impactos econômicos, o aumento da mistura também traz ganhos ambientais. O etanol é uma fonte renovável e menos poluente em comparação aos combustíveis fósseis, o que ajuda a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e reforça compromissos de transição energética.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Presidente Lula durante a sanção da Lei
Brasil
Lei reconhece atuação das doulas e amplia presença em hospitais
Foto: FGTS
Brasil
Governo prepara liberação de R$ 7 bilhões do FGTS para trabalhadores
Agência do INSS
Brasil
INSS define regras para perícias médicas remotas
Andressa Anholete/Agência Senado
Brasil
Comissão do Senado adia análise de indicados ao Conselho Nacional do Ministério Público
CCJ aprova redução da jornada da enfermagem para 36 horas semanais
Brasil
CCJ aprova redução da jornada da enfermagem para 36 horas semanais
Flávio Cesar na posse do Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS
Brasil
Secretário de MS assume presidência de comitê da reforma tributária
Imunoterapia passa a fazer parte do tratamento de câncer no SUS
Brasil
Imunoterapia passa a fazer parte do tratamento de câncer no SUS
Governo Federal detalha - Foto: Washington Costa/MF
Economia
Governo aumenta imposto sobre cigarros para compensar isenção de tributos sobre biodiesel
Foto: Ilustrativa / Vinicius Thormann
Economia
Número de mulheres donas de negócios chega a 10,4 milhões e bate recorde no país
E-título pode ser utilizado no dia da votação
Política
Eleitores têm até 6 de maio para tirar ou regularizar o título para as Eleições 2026

Mais Lidas

Residencial Nova Bahia terá 80 apartamentos
Cidade
Prazo para inscrições do Residencial Nova Bahia é prorrogado, após sorteio ser adiado
Movimentação policial no local - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
AGORA: Homem é baleado em atentado no bairro Guanandi e levado ao Hospital Regional
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 7/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 7/4/2026
Delegacia de Iguatemi
Interior
Mulher é presa após agredir mãe de 63 anos em Iguatemi