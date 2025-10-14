Menu
Brasil

Moradores relatam tremor de terra entre Tocantins e Bahia

Sismo de magnitude 4,2 na escala Richter foi registrado nesta terça-feira

14 outubro 2025 - 18h22Carla Andréa, com g1
Tremor de terra entre Tocantins e Bahia Tremor de terra entre Tocantins e Bahia   (Rede Sismográfica Brasileira/Divulgação)

Moradores de Taguatinga, na região sudeste do Tocantins, sentiram um tremor de terra na manhã desta terça-feira (14).

Segundo a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), o abalo sísmico ocorreu por volta das 10h14, com epicentro em Luis Eduardo Magalhães (BA), e atingiu magnitude 4,2 na escala Richter.

A servidora Luzinete dos Santos relatou que o tremor foi rápido, mas perceptível. "Em alguns locais da cidade estão falando que sentiram, mas nem imaginávamos ser terremoto! Aqui no escritório sentimos sim o tremor. Foi muito rápido, tipo uma onda de tremor. Mais ou menos umas 10h20. Foi tipo aquele rolo compressor passando na rua", contou.

O empresário Vilidiou Soletti, que reside em Taguatinga, mas estava em Luis Eduardo Magalhães no momento do tremor, disse que a sensação foi intensa no povoado Novo Paraná. "Começou mais fraco e aumentou. Tremendo as janelas, teto, chão. Como uma sensação de um rolo de asfalto, acompanhado de um barulho de vibração com duração de poucos segundos", descreveu.

Conforme a RSBR, tremores de baixa magnitude são relativamente comuns no Brasil, especialmente na região Nordeste, e geralmente se devem às pressões geológicas naturais na crosta terrestre.

O último tremor registrado na Bahia havia ocorrido no dia 11 de outubro, em Jacobina, com magnitude 1,9 mR, segundo a Rede Sismográfica Brasileira.

