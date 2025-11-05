Menu
Menu Busca quarta, 05 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Moraes autoriza general preso por trama golpista a fazer o Enem

Mário Fernandes é acusado de ser autor do plano Punhal Verde e Amarelo

05 novembro 2025 - 18h55Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
General Mário FernandesGeneral Mário Fernandes   (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o general Mário Fernandes a deixar a unidade prisional em que se encontra para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos dias 9 e 16 de novembro. 

Fernandes está preso preventivamente desde novembro do ano passado no Comando Militar do Planalto, por envolvimento com a trama golpista que tentou manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, mesmo com a derrota eleitoral. 

O general foi chefe da Secretaria-Geral da Presidência e, segundo as investigações, é o autor do plano Punhal Verde e Amarelo, que previa a tomada de poder e o assassinato de autoridades. Ele é réu do núcleo 2 da trama golpista, com julgamento marcado para 9 de dezembro. 

Pela decisão de Moraes, que atendeu a um pedido da defesa, Fernandes poderá se deslocar somente nos dias de prova até a Universidade de Brasília (UnB) para prestar o Enem. O ministro especificou que a escolta policial deve ser feita de forma discreta, “sem ostensividade no uso de armas”. 

No pedido, a defesa argumentou que o estudo deve ser prestigiado como fator de ressocialização e disse que o general pretende se valer de eventual aprovação no Enem para reduzir sua pena caso seja condenado pelo Supremo. 

“A aprovação no exame autoriza a remição de pena, independentemente de o custodiado já ter concluído o ensino médio anteriormente", afirmam os advogados. 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bitto Pereira, presidente da OAB/MS
Justiça
Após ação da OAB/MS, operadoras devem bloquear linhas usadas no golpe do falso advogado
Deputado vira réu e deve pagar multa de R$ 50 mil por violência a Cíntia Chagas
Brasil
Deputado vira réu e deve pagar multa de R$ 50 mil por violência a Cíntia Chagas
Fies -
Educação
Governo lança programa de renegociação de dívidas do Fies, com perdão de juros e multas
Cordão de Girassol -
Política
Distribuição de cordão de girassol pelo SUS entra na pauta do Plenário do Senado
Viatura polícia legislativa (8 de jan/2023) -
Polícia
Com resolução da Câmara aprovada, Polícia Legislativa ganha novos poderes; veja
Plenário do Senado Federal -
Política
CPI no Senado vai apurar atuação de facções e milícias após megaoperação no RJ
Luiza Ribeiro -
Política
"Violência não pode ser resposta", afirma vereadora de Campo Grande sobre operação no RJ
Armas foram apreendidas -
Polícia
Sete faccionados do Comando Vermelho são mortos em operação policial no Ceará
Corpos em área de mata foram levados para a praça da comunidade
Justiça
Defensoria do RJ aciona o STF após ser impedida de acompanhar perícias de mortos
Eduardo Riedel na reunião emergencial -
Política
Riedel defende integração entre Estados no combate a facções durante encontro no RJ

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Trânsito
Morre servidor da Sesau atropelado por motociclista na rua Brilhante, em Campo Grande