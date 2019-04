Moraes revoga decisão que censurou reportagens

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, revogou nesta quinta-feira (18) a decisão que censurava reportagens da revista Crusoé e do site O Antagonista.

Na decisão da última segunda-feira (15), Moraes determinou que a revista e o site retirassem reportagens e notas que mencionavam o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. O relator ainda estipulou multa diária de R$ 100 mil e determinou que a Polícia Federal ouvisse os responsáveis em até 72 horas.

Sustentando que o documento citado na reportagem “O amigo do amigo do meu pai”, alvo da censura, realmente existe, o ministro revogou sua decisão anterior. “Diante do exposto, revogo a decisão anterior que determinou ao site O Antagonista e a revista Crusoé a retirada da matéria, dos respectivos ambientes virtuais”, escreveu na decisão.

O inquérito foi alvo de críticas da sociedade, de procuradores da República, juristas e integrantes do STF.

Confira a decisão desta tarde na íntegra.

