Morre aos 57 anos o locutor de rodeios Asa Branca

O locutor, Waldemar Ruy dos Santos, 57 anos, conhecido no mundo do rodeio como Asa Branca, morreu nesta terça-feira (4). Ele lutava contra um câncer na mandíbula e uma infecção causada pelo rompimento dos tumores.

A morte do locutor de rodeios foi comunicado em sua página oficial nas redes sociais. Ainda não há mais informações sobre enterro e sepultamento. "É com muito pesar que informo o falecimento do nosso querido Waldemar Ruy Asa Branca dos Santos", disse o comunicado.

Asa Branca, que também era portador do vírus HIV, estava internado no Instituto do Câncer, em São Paulo, desde o dia 25 de janeiro deste ano. O estado de saúde do artista, nos últimos dias, era considerado grave. No último domingo (2), o quadro clínico do locutor piorou. Ele já se encontrava totalmente sedado a com saturação baixa.

A alta dosagem de morfina que vinha tomando desde a sexta-feira (28) também já não foi suficiente para aliviar as dores. "É muito difícil esses últimos momentos", disse Sandra dos Santos, mulher do locutor, na ocasião. "Ele já está indo descansar nos braços de Jesus. Lutou muito pela vida, é um herói", acrescentou em entrevista ao R7.

