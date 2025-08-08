Morre Arlindo Cruz, ícone do samba

Aos 66 anos, um dos maiores nomes do samba de todos os tempos, o cantor, multi-instrumentista compositor Arlindo Cruz morreu no Rio nesta sexta-feira (8), aos 66 anos. A informação foi confirmada pela mulher do artista, Babi Cruz. Ele morreu no hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio.

Segundo o g1, Arlindo sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico em março de 2017, depois de passar mal em casa, e ficou quase um ano e meio internado. Desde então, ele lidava com as sequelas da doença e passou por várias internações. O artista não se apresentava mais.

A família de Arlindo Cruz divulgou um comunicado de luto após a morte: "Com imenso pesar, a família e a equipe de Arlindo Cruz comunicam seu falecimento. Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores".

