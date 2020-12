Morre humorista Rodela aos 66 anos após contrair covid-19

Matheus Rondon, com informações do SBT

O humorista Rodela, morreu nesta quarta-feira (2) após ter sido internado no Hospital Geral de Guarulhos no final de novembro. A informação foi confirmada pelo emissora SBT.

Em nota, a emissora confirmou que o humorista havia contraído a covid-19. Na última sexta-feira (27), Rodela havia apresentado uma "melhora significativa" no seu quadro, com seus pulmões respondendo positivamente às medicações.

O humorista ficou conhecido por atuar em diversos programas de auditório, como no Programa do Gugu, de Celso Portiolli e também no Programa do Ratinho, onde ganhou maior destaque. Ele se destacava pela habilidade de fazer caretas, divertindo o público em diferentes situações.

Além disso, Rodela também se apresentava na região da São Bento, centro da cidade de São Paulo. Nas redes sociais, Murilo Bordoni, produtor e diretor de palco do programa do Ratinho prestou homenagem ao humorista. "É assim, brincando e dando risada, que quero lembrar desse querido amigo. Descanse Rodela", escreveu.

Deixe seu Comentário

Leia Também