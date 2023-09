Morre menina de 3 anos atingida por disparo de agente da PRF

A pequena Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, não resistiu ao grave estado de saúde e faleceu na manhã deste sábado (16) em um hospital no Rio de Janeiro. A criança foi atingida por um tiro na cabeça efetuado por um agente da Polícia Rodoviária Federal no dia 7 de setembro.

A Secretaria de Saúde da cidade é quem atualizava o boletim médico da vítima. Ainda pela quarta-feira (13), a criança teve uma piora significativa, mesmo com seu estado de saúde sendo considerado instável e gravíssimo, não resistindo e vindo a óbito.

Conforme publicado pelo G1, o policial que disparou o tiro esteve à paisana pelo hospital onde a vítima estava internada e tanto Ministério Público Federal e a PRF investigam a conduta do agente.

Imagens das câmeras de segurança do hospital mostram o homem entrando no local, sem se identificar, e sendo seguido por um segurança até o corredor da emergência pediátrica. O pai da criança chegou a conversar na oportunidade com o policial.

No primeiro depoimento dos policiais prestado à Polícia Civil, o agente Fabiano Menacho Ferreira admitiu ter feito os disparos de fuzil que atingiram a menina.

Heloísa estava internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Ela estava no carro com a família quando foi baleada no Arco Metropolitano, na altura de Seropédica.

Deixe seu Comentário

Leia Também