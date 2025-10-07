Morre presidente da Legião da Boa Vontade e jornalista Paiva Netto

O jornalista, radialista e escritor José de Paiva Netto morreu nesta terça-feira (7), aos 84 anos. A informação foi confirmada pelas Instituições da Boa Vontade (IBV), que lamentaram o falecimento e destacaram sua longa trajetória dedicada ao trabalho espiritual, social e educacional.

A morte ocorreu em uma data simbólica para o movimento religioso que ele liderava: o aniversário de 52 anos da Proclamação da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

Com mais de seis décadas de atuação, Paiva Netto foi um dos principais nomes à frente da Legião da Boa Vontade (LBV) e das demais instituições associadas. Sua liderança foi marcada pela promoção de valores ecumênicos, campanhas de assistência social e projetos de educação e cidadania no Brasil e no exterior.

Segundo a nota oficial, ele “consagrou 69 anos de sua vida, incansavelmente, dia e noite, a consolidar e expandir suas obras de Fé Realizante, singularizadas em uma existência dedicada ao Bem”.

As instituições também prestaram uma homenagem póstuma ao afirmar que “sua jornada luminosa prosseguirá agora no Mundo da Verdade, levando consigo suas Obras de Fé Realizante”.

