Menu
Menu Busca terça, 07 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Morre presidente da Legião da Boa Vontade e jornalista Paiva Netto

Ainda não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento

07 outubro 2025 - 11h24Sarah Chaves    atualizado em 07/10/2025 às 11h25
Paiva NettoPaiva Netto   (BoaVontade.com)

O jornalista, radialista e escritor José de Paiva Netto morreu nesta terça-feira (7), aos 84 anos. A informação foi confirmada pelas Instituições da Boa Vontade (IBV), que lamentaram o falecimento e destacaram sua longa trajetória dedicada ao trabalho espiritual, social e educacional.

A morte ocorreu em uma data simbólica para o movimento religioso que ele liderava: o aniversário de 52 anos da Proclamação da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

Com mais de seis décadas de atuação, Paiva Netto foi um dos principais nomes à frente da Legião da Boa Vontade (LBV) e das demais instituições associadas. Sua liderança foi marcada pela promoção de valores ecumênicos, campanhas de assistência social e projetos de educação e cidadania no Brasil e no exterior.

Segundo a nota oficial, ele “consagrou 69 anos de sua vida, incansavelmente, dia e noite, a consolidar e expandir suas obras de Fé Realizante, singularizadas em uma existência dedicada ao Bem”.

As instituições também prestaram uma homenagem póstuma ao afirmar que “sua jornada luminosa prosseguirá agora no Mundo da Verdade, levando consigo suas Obras de Fé Realizante”.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Reprodução
Brasil
Nova lei obriga escolas a notificarem casos de violência e automutilação ao Conselho Tutelar
Petrobras tem alta nas ações ordinárias
Brasil
Petrobras realiza primeira importação de gás não convencional da Argentina
Presidente Lula e Donald Trump
Brasil
Lula e Trump têm conversa por vídeo, trocam telefones e prometem se encontrar
Foto: CNU
Brasil
Divulgados os gabaritos preliminares do Concurso Nacional Unificado 2025
Foto: Unsplash
Brasil
Publicada criação de sala de situação para monitorar intoxicações por metanol
Foto: Ilustrativa -
Saúde
MPMS exige controle rigoroso em bares e supermercados para prevenir intoxicação por metanol
Foto: Ilustrativa /
Política
Governo lança consulta pública para baratear CNH; veja o que pode mudar
Foto: Infinitepay
Brasil
Banco Central vai bloquear chaves PIX relacionadas a fraudes a partir deste sábado
Ministro Alexandre Padilha durante anúncia
Brasil
Brasil trará do Japão o antídoto para tratamento de intoxicação por metanol
Chinito Garay/Unsplash
Brasil
Mega-Sena sorteia R$ 12 milhões neste sábado (4)

Mais Lidas

O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel
Bebidas foram apreendidas
Interior
Adolescentes bebem 'kit', passam mal e caso vira suspeita de intoxicação por metanol em MS