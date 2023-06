Morre Wladimir Pomar, coordenador da primeira campanha de Lula

O jornalista e escritor Wladimir Pomar morreu nesta sexta-feira (9), aos 86 anos. Integrante dos quadros do PT, ele foi coordenador-geral da primeira campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto.



"Wladimir Pomar foi um militante e um intelectual valoroso do Partido Comunista do Brasil e do Partido dos Trabalhadores. Lutou pelas causas sociais durante toda a sua vida, enfrentando a ditadura e a repressão em diferentes momentos da história do Brasil", publicou o Palácio do Planalto.



Wladimir foi da Executiva Nacional do PT, coordenou o Instituto Cajamar. Escreveu vários livros, em particular sobre o desenvolvimento da China, tema que estudou com afinco nos últimos anos de vida.



"Aos seus companheiros, amigos, filhos, netos e bisnetos de Wladimir Pomar deixo meu abraço solidário pela perda desse amigo e companheiro", solidarizou-se o presidente Lula.

