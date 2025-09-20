Menu
Brasil

Morte de Eduardo em acampamento de formatura em MG é investigada pela polícia

O laudo médico revelou que o adolescente sofreu coagulação intravascular disseminada

20 setembro 2025 - 18h12

Eduardo Fukumasu Dias, um adolescente de 15 anos, morreu na segunda-feira (15), cinco dias após passar mal durante um acampamento de formatura em Sapucaí-Mirim (MG). O jovem, que estava em viagem com sua escola, começou a apresentar sintomas como mal-estar, ânsia de vômito, dores de cabeça e desorientação logo no primeiro dia, 10 de setembro.

Mesmo se sentindo mal, ele optou por continuar no acampamento, sob autorização da mãe, mas sua condição piorou e ele foi levado a um hospital em São Bento do Sapucaí.

Sua mãe foi buscá-lo no sábado (13) e o levou de volta a Ribeirão Preto, onde foi internado em estado grave. Apesar dos esforços médicos, Eduardo não resistiu e faleceu na segunda-feira (15). A morte foi registrada como suspeita e será investigada pela polícia, com a solicitação de exames periciais.

O laudo médico revelou que o adolescente sofreu coagulação intravascular disseminada, um quadro grave que pode levar a sangramentos em diversos órgãos. A causa exata do quadro ainda está sendo investigada. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ribeirão Preto e é apurado pelo 4º Distrito Policial.

Eduardo era conhecido por sua dedicação nos estudos, seu envolvimento em atividades extracurriculares e seu carinho pelos amigos e familiares. A morte do jovem gerou grande comoção entre seus colegas de escola e familiares, com um grande número de pessoas prestando sua última homenagem.

O corpo de Eduardo foi velado em Ribeirão Preto na terça-feira (16) e sepultado em São Paulo na quarta-feira (17).

