"Morte" de Silvio Santos é um dos assuntos mais comentados no Twitter

O apresentador Silvio Santos foi vítima de mais uma fake news. Na madrugada desta terça-feira (17), a morte do dono do SBT foi parar em um dos assuntos mais comentados do Twitter.

O motivo foi por causa de uma notícia divulgada nas redes sociais envolvendo uma suposta morte do apresentador, além disso o Wikipédia foi na onda da fake news e atualizou as informações de Silvio, colocando a causa do suposto falecimento por fimose.

Mais de 6 mil pessoas estão comentando sobre o assunto no Twitter e algumas ficaram até preocupados se a notícia seria ou não verdadeira. Nada foi confirmado ainda nas redes sociais, no entanto o Site Folha Go entrou em contato com a Assessora do Apresentador, a qual afirmou que tudo não passa de uma Fake News e que Silvio está em ótimo estado de saúde e vivíssimo.

