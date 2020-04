Em mais um dia ruim, pandemia mata 435 em 24 horas

O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira (30) o mais recente balanço dos casos de coronavírus no Brasil.

Os principais dados são:

5.901 mortes, na quarta-feira (29) era 5.466

85.380 casos confirmados, na quarta-feira era 78.162. Foram 7.218 casos a mais (9%)

Em 24 horas, foram 435 mortes a mais, aumento de 8%

São Paulo tem 2.375 mortes e 28.698 casos confirmados

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES), confirmou nesta quinta-feira (30), mais seis pessoas infectadas pelo coronavírus em Mato Grosso do Sul, com isso o estado tem, hoje, 255 casos e 9 mortes confirmadas da doença.

A SES recebeu 2.532 notificações, 39 estão sob investigação e 2.217 foram descartados e 21 foram excluídos. A curva gerada pelos 6 casos novos, são equivalentes a um aumento de 2,4% no número de casos nas últimas 24 horas.

Os novos casos se tratam de três mulheres, 31, 45 e 57 anos, sendo duas moradoras de Sonora e uma de Dourados. Entre os confirmados, três são homens, 45, 53 e 57 anos, sendo dois moradores de Três Lagoas e um de Campo Grande.

O MS registra hoje 9 pessoas mortas por conta da doença.

