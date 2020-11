Motoboy mata namorada grávida de três meses a facadas

Brenda Assis, com informações G1

Paloma Cássia de Sá, 21 anos, foi assassinada a facadas pelo namorado, o motoboy Paulo Henrique Santana, 23 anos. O acusado tentou forjar uma cena de suicídio, mas foi desmascarado pelo depoimento da própria mãe. O crime aconteceu na noite da segunda-feira (9), na casa onde os dois moravam, no Centro de Estiva Gerbi, interior de São Paulo.

Segundo a polícia, a jovem estava grávida e o casal começou a discutir sobre o chá revelação. A briga evoluiu e a Paloma foi esfaqueada. Paulo Henrique chamou a Guarda Municipal e disse que ela tentou suicídio.

Mas as informações não bateram. A gestante era canhota e, no depoimento, a mãe do suspeito contou que ouviu a nora pedir por socorro. Paulo Henrique foi preso em flagrante por feminicídio.

Paloma estava grávida de três meses e havia feito planos para a chegada do bebê. O casal estava junto há cerca de cinco anos.

