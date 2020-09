Motorista morre ao sofrer descarga elétrica em fazenda

O motorista Airton Luis Klein, de 50 anos, morreu após receber uma descarga elétrica enquanto trabalhava, descarregando areia de uma carreta em uma fazenda fazenda a 40 km de Nova Nazaré, no nordeste de Mato Grosso, nessa sexta-feira (25).

De acordo com o G1, o proprietário da fazenda em que aconteceu o acidente relatou que tinha comprado areia lavada de Airton. Enquanto o motorista descarregava a areia no local, a caçamba do veículo, que estava levantada, esbarrou no fio de energia de alta tensão da propriedade.

As testemunhas ouviram um estrondo e correram para ver o que tinha acontecido. Quando Airton percebeu que a caçamba tinha tocado no fio de energia, correu para desligar o hidráulico.

Deixe seu Comentário

Leia Também