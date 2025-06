MPF apresenta denúncia contra trio que enviava brasileiros ilegalmente para os EUA

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou três pessoas por envolvimento em um esquema de contrabando de migrantes em Minas Gerais. A acusação aponta que o grupo teria enviado ilegalmente cerca de mil brasileiros, incluindo adolescentes e crianças, para os Estados Unidos por meio da fronteira com o México.

A denúncia é resultado da Operação El Paso, conduzida pela Polícia Federal em conjunto com a Unidade Nacional de Enfrentamento ao Tráfico Internacional de Pessoas e ao Contrabando de Migrantes do MPF (UNTC). O grupo atuava desde 2018.

Segundo as investigações, os envolvidos cobravam parte do valor da viagem antecipadamente. Em troca, ofereciam passagens aéreas até a América Central, transporte terrestre, hospedagem e a travessia irregular pelo México até os Estados Unidos. Os pagamentos eram feitos em dinheiro ou veículos, que depois eram revendidos em Ipatinga (MG). Um galpão usado para guardar os carros foi identificado durante a operação.

A apuração revelou a existência de mais de mil vítimas. Algumas foram presas pelas autoridades migratórias americanas, enquanto outras ainda vivem ilegalmente no país. O MPF reuniu documentos, áudios e extratos bancários que comprovam movimentações financeiras milionárias do grupo.

Também foram localizadas procurações autorizando os denunciados a vender os bens das vítimas no Brasil. Há ainda registros de contatos com coiotes, além de comprovantes de compra de passagens, reservas de hotéis e outras transações relacionadas às viagens.

A investigação mostrou que o grupo teve grande crescimento patrimonial nos últimos anos. Se a Justiça Federal aceitar a denúncia, os três acusados poderão responder por associação criminosa, contrabando de migrantes e envio ilegal de crianças ou adolescentes ao exterior.

O crime de contrabando de migrantes está previsto no artigo 232-A do Código Penal e prevê pena de dois a cinco anos de prisão, além de multa. A pena pode ser aumentada se houver risco à vida, violência ou envolvimento de menores de idade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também