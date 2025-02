MPF cria Gaeco Nacional para combater o crime organizado

O Conselho Superior do Ministério Público Federal (MPF) criou, nesta segunda-feira (17), o Grupo Nacional de Apoio ao Enfrentamento ao Crime Organizado (Gaeco Nacional). A medida foi oficializada por meio da Resolução CSMPF Nº 243/2025, assinada pelo presidente do conselho, Paulo Gustavo Gonet Branco, e publicada no Diário Oficial do MPF.

O novo grupo tem a função de apoiar os procuradores federais em investigações sobre crime organizado em todo o país, incluindo casos de repercussão nacional ou interestadual. O Gaeco Nacional poderá atuar em parceria com a polícia e outras autoridades, utilizando técnicas de inteligência e investigações especializadas.

O grupo poderá ser acionado em situações como crimes contra o Estado Democrático de Direito, terrorismo, corrupção praticada por organizações criminosas, crimes ambientais de grande impacto e atuação de facções criminosas. Também poderá intervir em casos de violação de direitos humanos, crimes contra comunidades indígenas e ações de milícias ou grupos de extermínio.

A sede do Gaeco Nacional será em Brasília (DF) e sua atuação será limitada a crimes julgados pela Justiça Federal. O grupo poderá abrir investigações, requisitar inquéritos policiais, coordenar medidas cautelares e atuar em cooperação internacional para repressão de crimes com impacto além do Brasil.

