MS lidera ranking nacional em acessibilidade digital com novo sistema de monitoramento

O Monitor de Acessibilidade Digital de Mato Grosso do Sul, ferramenta desenvolvida pela Secretaria-Executiva de Transformação Digital (Setdig), levou o Estado a liderança nacional em acessibilidade digital entre os portais estaduais, segundo auditoria feita pelo Lighthouse, ferramenta do Google utilizada para avaliação técnica de páginas web.

O sistema automatiza a análise dos sites governamentais e acompanha indicadores de Acessibilidade, SEO, Performance e Boas Práticas, garantindo um monitoramento mais ágil e preciso.

Segundo auditoria do Google Lighthouse, Mato Grosso do Sul ocupa a primeira posição nacional em acessibilidade digital entre os portais estaduais. O monitor permite identificar falhas rapidamente e manter notas acima de 90 pontos, padrão de excelência internacional.

Antes feito de forma manual, o processo de avaliação agora é automatizado e integrado a ferramentas como Matomo, Qlik Sense e o próprio Lighthouse, gerando relatórios diários e alertas para ajustes imediatos.De acordo com o secretário-executivo de Transformação Digital, Robson Duarte Alencar, a iniciativa traduz tecnologia em inclusão, eficiência e transparência, reforçando o compromisso do Estado com uma governança digital inclusiva.

“Todas essas inovações reforçam a visão do Governo de Mato Grosso do Sul de construir um ecossistema digital público moderno, eficiente e acessível, em que tecnologia e cidadania caminham lado a lado. Com isso, o Estado não apenas aprimora sua infraestrutura digital, mas também reafirma seu compromisso com a entrega de serviços públicos de qualidade para todos”, complementa o titular da Setdig.

Com o novo sistema e o Design System do Governo, os sites públicos estaduais tornam-se mais acessíveis, intuitivos e adequados para pessoas com deficiência visual, garantindo melhor experiência ao cidadão.

As inovações consolidam um modelo de gestão baseado em evidências e posicionam Mato Grosso do Sul como referência nacional em transformação digital e acessibilidade pública.

