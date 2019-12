Mulher é atacada por homem que fingiu estar com carro quebrado

Um homem fingiu estar com carro quebrado para atacar uma vendedora na zona leste de São Paulo. O caso ocorreu no último domingo (1º). Laiza Salema foi agarrada pelos cabelos e agredida, enquanto tenta não ser enfiada dentro do veículo. Prestes a ser levada, Laiza começou a gritar. Um morador da rua escutou e correu em socorro da mulher. Poucos segundos depois da tentativa de sequestro, o agressor solta a mulher, entra no carro e acelera, ainda com o capô aberto.

Antes de ser atacada, a vítima contou que percebeu o carro passando próxima a ela, com o condutor a olhando. Laiza estava indo para a estação de metrô, para chegar ao seu trabalho. Ela acredita que foi atacada aleatoriamente, já que não costuma passar por aquela rua.

O caso foi registrado como lesão corporal e constrangimento.

