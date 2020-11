Mulher é estuprada e morta na frente do marido

Brenda Assis, com informações G1

Brasil Com 95% dos pulmões comprometidos, Humorista Rodela é internado na UTI

Brasil Boulos testa positivo pra covid-19 e debate do segundo turno é cancelado

Brasil PF prende hacker portugues, suspeito de invadir sistema do TSE

Brasil Paciente com quase 300 kg que aguardou cinco dias por vaga na UTI morre em Natal

Os policiais encontraram roupas com manchas de sangue nos fundos da casa. Depois que foi medicado, o marido relatou que viu um homem entrando pelo quintal e atacando a mulher dele, que foi estuprada e morta. O suspeito ainda usou drogas, revirou a casa e fugiu com o celular da vítima.

Segundo o G1, foi relatado pela polícia, que a filha da vítima pediu socorro depois que não conseguia falar com a mãe. Mirian sofria de epilepsia e o marido dela estava debilitado por ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC).