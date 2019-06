Mulher é morta ao levar doce ao invés de salgado em festa junina

Rauster Campitelli, com informações do R7

Um simples “erro” pode ter sido a causa do assassinato da dona de casa Vanderleia Inácio dos Santos, de 25 anos, morta por disparos de arma de fogo, no último sábado (15), no município de Sete Barras, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, o crime teria sido cometido porque Vanderleia levou um doce ao invés de um salgado em uma festa junina, realizada no bairro Laranjara - conhecido como Onça Parda.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor do crime é um encarregado de 47 anos que estava presente na festa. Policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de homicídio e, ao chegar ao local, foram informados de que a vítima havia se desentendido com o encarregador, que fugiu.

Conforme uma testemunha, o desentendimento ocorreu em um bar, durante uma festa. O homem teria, então, sacado um revólver e efetuado disparos contra Vanderleia. Foram requisitados exames junto ao Instituto de Criminalística e Instituto Médico Legal.

O caso foi registrado como homicídio qualificado na delegacia da cidade, que apura as circunstâncias do crime. Segundo a polícia, o autor compareceu à delegacia para dar depoimento. Os investigadores também disseram que não há informações se Vanderleia e o homem tinham algum tipo de desentendimento anterior.

