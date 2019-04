Mulher é presa seis anos após matar o ex-namorado

Joilson Francelino, com informações do site Hoje Mais

Rúbia Celestino, 32 anos, foi presa na quarta-feira (17), seis anos depois de matar seu ex-namorado Rudnei dos Santos Teixeira Borges, 27 anos, em Três Lagoas.

De acordo com informações do site Hoje Mais, Rúbia era considerada foragida da Justiça. Além dela, seu irmão, Washington Marinho Pereira, foi preso por ajudar no assassinato.

A mulher e o irmão foram encaminhados para unidades penais de Três Lagoas.

O caso

Em 2013, Rúbia Celestino e Washington Marinho mataram com golpes de faca, enxada e tiros, Rudnei.

Rúbia era namorada de Rudnei que, em outubro daquele ano, tentou matá-la com quatro disparos de arma de fogo, sendo que um dos tiros acertou a cabeça da mulher.

Como vingança ela chamou o irmão e tramou a morte da vítima, que no dia do crime estava chegando de uma viagem que havia realizado para Ponta Porã.

Washington errou os quatro tiros que havia efetuado contra Rudnei, momento em que Rúbia pegou uma faca, e acertou quatro golpes no ex-namorado. O irmão dela pegou uma enxada, e acertou contra a vítima que estava caída no chão.

Na época os dois foram presos e confessaram o crime.

Deixe seu Comentário

Leia Também