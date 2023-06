Mulher não resiste a mergulho e morre em piscina de hotel

Durante a noite desta segunda-feira (26), uma mulher, de 31 anos, que não teve a identificação revelada, morreu após dar um mergulho em uma piscina de um hotel na cidade de Caldas Novas, no interior de Goiás - principal ponto turístico do Estado.

Segundo informações do site Metrópoles, a Polícia Militar foi acionada para verificar a ocorrência de possível caso de afogamento.

Ainda conforme o site, a vítima após dar um mergulho não retornou para a superfície.

Uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos ainda no local, mas após uma hora de socorro, os médicos constataram o óbito.

A causa da morte será investigada pela Polícia Civil.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também