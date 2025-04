Mulher que envenenou ovo de Páscoa que matou criança agiu por ciúmes do ex

Jordélia Pereira Barbosa, de 35 anos, teria envenenado o ovo de Páscoa que enviou para Mirian Lira e o filho de 7 anos motivada por ciúmes e vingança, é o que aponta uma investigação preliminar da Polícia Civil do Maranhão.



O caso aconteceu na última quarta-feira (16), na cidade de Imperatriz. Junto com o chocolate, havia um bilhete com a mensagem: “Com amor, para Mirian Lira. Feliz Páscoa”. Após consumirem o produto, a família passou mal, o menino de 7 anos não resistiu e morreu, enquanto a mãe e a irmã estão internadas em estado grave.



Segundo a polícia, o namorado de Mirian é ex-companheiro da autora, sendo através do depoimento dele que a polícia conseguiu chegar até Jordélia e efetuar a prisão na tarde da última quinta-feira (17) em um ônibus interurbano a caminho de Santa Inês (MA), cidade onde mora.



A mulher comprou o chocolate em uma loja de rede, disfarçada com uma peruca. O vídeo do momento foi divulgado pelas autoridades. Em sua prisão, a polícia encontrou a peruca e os óculos utilizados como disfarce, notas de compras, cartões, um crachá falsificado e uma porção de flocos de chocolate.



A investigação aponta que Jordélia viajou de Santa Inês até Imperatriz com o objetivo de executar o plano, hospedando-se em um hotel durante o curto período na cidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também