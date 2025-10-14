Mulher que ingeriu "falsa couve" com a família morre após intoxicação

Quatro pessoas da mesma família foram intoxicadas após consumirem uma planta tóxica conhecida como Nicotiana glauca, popularmente chamada de "falsa couve", durante uma confraternização em uma chácara na zona rural de Patrocínio, no Alto Paranaíba, Minas Gerais. A

mulher de 37 anos, Claviana Nunes, que estava internada desde o dia 8 de outubro em estado grave, faleceu na noite de segunda-feira (13) na Santa Casa de Misericórdia da cidade.

Claviana foi socorrida em parada cardiorrespiratória poucas horas após o consumo da planta que é tóxica e não pode ser ingerida. Exames de imagem indicaram lesão cerebral grave e possíveis sequelas. Outras três vítimas também apresentaram sintomas decorrentes da intoxicação. Um homem de 60 anos permanece internado na UTI, entubado e em estado instável; um idoso de 64 anos está estável, mas confuso; e uma quarta vítima, de 67 anos, apresentou sintomas leves e recebeu alta na última quinta-feira (9).

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informou que as vítimas apresentaram sintomas como mal-estar, dormência nas pernas, fraqueza muscular, dificuldade respiratória e visão prejudicada logo após o consumo da planta durante o preparo do almoço.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso, levantando a possibilidade de envenenamento acidental.

A Secretaria Municipal de Saúde coletou amostras de alimentos e materiais biológicos para análise laboratorial e informou que as investigações e medidas preventivas continuam em andamento. A secretária de saúde, Luciana Rocha, lamentou o falecimento de Claviana e reforçou o compromisso da gestão com a apuração dos fatos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também