Municípios receberão R$ 600 milhões do Fundo Amazônia

Sarah Chaves, com informações do Planalto

Em cerimônia do Dia da Amazônia no Palácio do Planalto, o presidente Lula anunciou na terça-feira (5), a destinação de R$ 600 milhões do Fundo Amazônia, até 2025, para municípios que são considerados prioritários no combate ao desmatamento e aos incêndios florestais.

Lula declarou que vai intensificar o diálogo com governadores e prefeitos para que eles sejam parceiros do conjunto de medidas para a proteção do meio ambiente e da floresta que o Governo Federal anunciou na celebração. "É importante que a gente traga os prefeitos, que tem cidades em todo o território amazônico, para que a gente não os tenha como inimigos, que a gente os tenha como parceiros na construção da Amazônia em pé que tanto nós desejamos", afirmou.

A União tem, na Amazônia Legal, 50 milhões de hectares de terras públicas, o equivalente a uma Espanha inteira em meio à floresta, lembrou o presidente. “A Amazônia tem pressa em se manter viva. Em seguir saudável, com força para enfrentar as secas que as mudanças climáticas já começaram a trazer. E que podem se intensificar nos próximos anos”, alertou.

O presidente aproveitou a comemoração do Dia da Amazônia para demonstrar que o Governo Federal também tem pressa. “Pressa que já foi capaz de reduzir para um terço os índices de desmatamento dos meses de julho e agosto deste ano, se compararmos com o que ocorria no ano passado”, destacou.

Lula destacou que as ações apresentadas no evento vão contribuir para que seja possível atingir a meta de desmatamento zero em 2030. “Nós iremos combater todo e qualquer tipo de ilegalidade, para que o povo da Amazônia possa viver tranquilo e feliz”, disse ao fim do discurso.



A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, frisou a importância de se proteger a floresta e os povos que nela vivem, para evitar o aumento das emissões de CO2 e, consequentemente, a aceleração da mudança do clima. Ela também destacou a queda do desmatamento na região.

“No mês de agosto, tivemos uma redução de 66,11% no desmatamento e 47,5% no índice de focos de calor na Amazônia, comparados com agosto de 2022”, disse.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também