Murilo Huff consegue guarda provisória do filho com Marília Mendonça

O cantor Murilo Huff conseguiu, em decisão judicial divulgada nesta segunda-feira (30), a guarda provisória do filho Léo, que teve com Marília Mendonça, após audiência com a avó Dona Ruth.

A informação foi dada pela Record TV, onde noticiou que o juiz havia decidido que o artista fique com a criança até o final do processo. O garoto vivia com a avó desde a morte da cantora, em 2021.

Desde que o pedido de Huff de deter a guarda total de Leo, de 5 anos, veio à tona, o sertanejo e Dona Ruth começaram a se alfinetar e a trocar acusações pelas redes sociais.

O motivo do pedido de guarda total por parte de Murilo Huff não foi revelado, por correr em segredo de Justiça.

Porém, boatos sugerem que a herança milionária deixada por Marília Mendonça seja uma das razões da briga judicial, e a intenção do cantor seria proteger o patrimônio do filho. Marília deixou um patrimônio estimado em cerca de R$ 500 milhões, resultado dos seus dez anos de carreira.

Léo é único herdeiro natural da cantora e só terá acesso à herança quando fizer 18 anos.

