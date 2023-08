Na África do Sul, Lula participa encontra de líderes do BRICS nesta terça-feira

Sarah Chaves, com informações do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou ontem (21) em Joanesburgo, na África do Sul e fica no país até quinta-feira (24) para a 15ª Cúpula de Chefes de Estado do BRICS.

A agenda do presidente nesta terça-feira (22) começou às 11h no horário local (6h no horário de Brasília) com um encontro com representantes do Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês), o partido do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa.

A partir das 12h (7h de Brasília), Lula participou de uma reunião com membros brasileiros do Conselho Empresarial do BRICS. Um pouco mais tarde, às 13h30 (8h30 de Brasília), o presidente Lula participou da edição desta semana do programa “Conversa com o Presidente”, ao vivo de Joanesburgo.

A partir das 16h (11h de Brasília), o presidente participará do Fórum Empresarial do BRICS, evento que contará com uma delegação de cerca de 30 empresários brasileiros que buscam ampliar parcerias com os demais países do bloco – África do Sul, Índia, China e Rússia, além do Brasil.

No fim da tarde, por volta das 18h10 (13h10), acontece o chamado retiro dos líderes, quando os chefes de Estado e governo do BRICS se reúnem por cerca de duas horas em um recinto privado, acompanhados dos seus ministros de Relações Exteriores, para debater os assuntos da cúpula de forma reservada e mais informal.

Durante a cúpula, serão analisados os pedidos de pelo menos 11 países para compor o grupo (Arábia Saudita, Argélia, Argentina, Bahrein, Bangladesh, Belarus, Egito, Emirados Árabes, Etiópia, Indonésia e Irã)

Além do presidente Lula, participarão do retiro o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, o presidente da China, Xi Jinping, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov. O presidente russo, Vladimir Putin, participará por meio de videoconferência.

A cúpula do BRICS continua com duas reuniões de trabalho na quarta e uma reunião ampliada na quinta. Ainda na quinta-feira (24), o presidente Lula segue para Angola, onde fará uma visita oficial até sábado (26). No domingo (27), ele participa da Cúpula de Chefes de Estado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) em São Tomé e Príncipe antes de retornar ao Brasil.

