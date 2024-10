Na casa das primas: mulher destrói carro enquanto marido estava na zona

Redação, com Metrópoles atualizado em 23/10/2024 às 16h53

Deu ruim! Na última sexta-feira (18), uma mulher destruiu o carro do marido ao descobrir que ele estava na farra. A esposa teria encontrado o veículo estacionado na porta do bar, perto de uma casa noturna, e, com uma pedra, destruiu os vidros e amassou a lataria. Caso aconteceu em Ceilândia, distrito de Brasília.

Testemunhas gravaram vídeos da quebradeira, que resultou em faróis, para-brisas, retrovisores e portas de um Volkswagen T-Cross branco danificados por uma pedra. Além disso, a mulher também riscou a lataria do carro.

Segundo apurado pelo Metrópoles, até o momento o marido não prestou queixa contra a esposa.

Agir com violência contra algum bem de outra pessoa consta como crime de dano qualificado, com pena de 6 meses a 3 anos, além de multa.

