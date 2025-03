Na contramÃ£o de Milei, indÃºstria argentina cita Brasil como exemplo "notÃ¡vel"

Depois que o presidente argentino, Javier Milei ameaçou deixar o Mercosul e afirmar que o bloco só serviu para enriquecer indústrias brasileiras, entidades lembraram que a União Industrial Argentina (UIA), defendeu a importância de uma política industrial robusta e aponta o Brasil como um exemplo a ser seguido.

Principal entidade do setor do país, a UIA divulgou relatório de 36 páginas na semana passada com um tom bem diferente ao usado pelo presidente argentino no domingo (2). A União ainda defende o aprofundamento do Mercosul.

No documento, a entidade usa como uma das referências o plano “Nova Indústria Brasil” (NIB) lançado em janeiro de 2024 e classifica a política industrial do Brasil como “notável” por tentar colocar o país na trilha da modernização e digitalização da indústria, além de oferecer grande volume de investimentos e crédito.

O plano brasileiro, que visa reverter o processo de desindustrialização iniciado na década de 1980, prevê investimentos e crédito de mais de US$ 60 bilhões, o equivalente a 2,6% do PIB brasileiro.

A UIA enfatiza a necessidade da Argentina se preparar para competir em um mundo cada vez mais digital, em meio à disputa comercial entre Estados Unidos e China.

O acordo entre Mercosul e União Europeia também é citado como um fator que aumenta a urgência de uma política industrial sólida.

