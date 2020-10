Namorado não aceita resposta do pedido de casamento e surta

Brenda Assis, com informações G1

Um namorado teve um ‘surto’ depois de pedir uma mulher em casamento e não gostar da resposta durante um jantar em família na noite dessa quinta-feira (22) em Rondonópolis, em Mato Grosso.

Segundo o G1, ele quebrou a porta do apartamento e fugiu em um carro que ele deu para a vítima. A situação ocorreu por volta de 23h30 no bairro Jardim Mato Grosso. A vítima disse à PM que o suspeito a pediu em casamento. Ela respondeu que aceitaria, porém, deveriam se conhecer melhor.

O namorado, então, começou a se alterar e exigiu a devolução de um carro que teria dado para a vítima. Ele pegou a chave do veículo e, ao sair, quebrou a porta do apartamento onde a vítima mora. Os documentos pessoais da vítima estavam dentro do veículo que foi levado pelo suspeito.

Deixe seu Comentário

Leia Também