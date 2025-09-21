Menu
Brasil

NÃO É IA: Vendaval levanta casa e a 'estaciona' sobre carro em Santa Catarina

Também foram registrados destelhamentos e quedas de árvores e postes, deixando várias casas sem energia em Barra Bonita

21 setembro 2025 - 16h49Sarah Chaves, com G1
Foto: Divulgação/ Defesa Civil Foto: Divulgação/ Defesa Civil  

Uma casa de madeira foi arremessada sobre um carro pela força do vento em Barra Bonita, no Oeste de Santa Catarina, na noite de sábado (20). Ninguém se feriu, pois os moradores não estavam no local.

Com cerca de 1,6 mil habitantes, a cidade foi atingida por granizo e ventos que, segundo a Defesa Civil, podem ter ultrapassado 80 km/h, afetando cerca de 40 residências. O laudo oficial ainda está sendo aguardado.

O imóvel permanecia apoiado no carro até a manhã deste domingo (21), e a retirada seria feita após a chuva cessar. Também foram registrados destelhamentos e quedas de árvores e postes, deixando várias casas sem energia.

A prefeitura avalia decretar situação de emergência. O Inmet emitiu alertas de chuvas intensas e queda de temperatura para o estado entre domingo (21) e segunda-feira (22).

