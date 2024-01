Não era ET: Jogador de basquete era o 'ser estranho' filmado na Ilha do Mel; veja

Depois de muito vídeo ruim compartilhado nas redes sociais, o mistério dos ‘seres estranhos com 3 metros de altura’ flagrados na Ilha do Mel, no Paraná, foi revelado. Acontece que o ‘ET’ é na verdade o jogador de basquete do Flamengo, Felipe Motta, que tem mais de 2 metros de altura.

Ontem, o JD1 ‘deu uma’ de ufologista e revirou a internet para tentar desvendar o mistério que tomou conta das redes sociais. Mas, como em toda possível aparição alienígena, apenas imagens com qualidade ruim e muitas teorias doidas foram encontradas.

No entanto, o que ninguém esperava é que: os ‘ETs’ da Ilha do Mel nunca chegaram no topo da montanha de disco voador. Muito pelo contrário, eles tiveram que caminhar muito na trilha para chegar até o local. Sendo o jogador de basquete e uns amigos.

A gravação ganhou as redes sociais e Felipe revolveu grava uma ‘resposta’, brincando e esclarecendo a aparição extraterrestre. No vídeo, publicado no TikTok, ele conta que fazia apenas um passeio pelo local quando foi confundido com o tal 'ser gigante'.

No vídeo de resposta, o atleta brinca que tem consciência de que sua altura não é algo comum e convoca outros 'gigantes' para ajudar a desmistificar a situação. Hoje, o vídeo possui mais de 9 milhões de visualizações, 1,3 milhões de curtidas e mais de 20 mil comentários na plataforma.

Assista:

Na gravação original das pessoas, elas demonstram curiosidade sobre o que era o ser que descia a montanha. Veja:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também