"Não sou covarde", diz Malafaia ao pedir passaporte ao ministro Alexandre de Moraes

O pastor Silas Malafaia pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a devolução de seu passaporte e cadernos pessoais apreendidos pela Polícia Federal. Em vídeo no X (antigo Twitter), Malafaia argumentou que, para apreender um passaporte, deve haver risco iminente de fuga, o que ele negou. Ele afirmou que, se tivesse medo das acusações, teria permanecido em Portugal ou ido para os Estados Unidos, onde tem igrejas.

Malafaia criticou a decisão de Moraes, chamando-a de "aberração", e reafirmou que não tem intenção de fugir. "Sou corajoso e vou continuar a falar e a denunciar", disse.

Na última quarta-feira (20), Malafaia foi alvo de busca e apreensão determinada por Moraes. Ele foi abordado no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, ao desembarcar de um voo vindo de Lisboa. A decisão de Moraes o impede de deixar o país e de se comunicar com investigados, como o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro.

A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República alegam que Malafaia, junto com Bolsonaro e seu filho, estaria envolvido em crimes de coação e obstrução de investigação, tentando influenciar o STF e obter anistia por meio de desinformação e pressão política. A PF ainda planeja intimá-lo para depoimento, e as investigações seguem em andamento.

