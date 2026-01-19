Nelsinho anuncia subcomissão na CRE para acompanhar Acordo Mercosul-UE

O presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE), senador Nelsinho Trad (PSD), afirmou que o Congresso Nacional acompanha o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, assinado no sábado (17), no Paraguai.

Segundo o parlamentar, será criada uma subcomissão no âmbito da CRE para monitorar a fase de ratificação do tratado e a implementação das medidas previstas, com o objetivo de dar mais agilidade à tramitação legislativa. O acordo estabelece a eliminação ou redução gradual de cerca de 90% das tarifas de importação e exportação ao longo de dez anos, além da ampliação de cotas para produtos como carne, etanol, açúcar e arroz.

A expectativa é que o tratado forme a maior área de livre comércio do mundo. De acordo com estimativas da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), o acordo pode gerar um incremento de aproximadamente R$ 7 bilhões nas exportações brasileiras.

Juntos, Mercosul e União Europeia representam um mercado de 718 milhões de consumidores, com Produto Interno Bruto estimado em US$ 22 trilhões.

