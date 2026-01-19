Menu
Menu Busca segunda, 19 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Brasil

Nelsinho anuncia subcomissão na CRE para acompanhar Acordo Mercosul-UE

O Senado vai monitorar a ratificação e a implementação das medidas previstas no tratado

19 janeiro 2026 - 12h13Sarah Chaves
Senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da CRESenador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da CRE   (Pedro França/Agência Senado)

O presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE), senador Nelsinho Trad (PSD), afirmou que o Congresso Nacional acompanha o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, assinado no sábado (17), no Paraguai.

Segundo o parlamentar, será criada uma subcomissão no âmbito da CRE para monitorar a fase de ratificação do tratado e a implementação das medidas previstas, com o objetivo de dar mais agilidade à tramitação legislativa. O acordo estabelece a eliminação ou redução gradual de cerca de 90% das tarifas de importação e exportação ao longo de dez anos, além da ampliação de cotas para produtos como carne, etanol, açúcar e arroz.

A expectativa é que o tratado forme a maior área de livre comércio do mundo. De acordo com estimativas da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), o acordo pode gerar um incremento de aproximadamente R$ 7 bilhões nas exportações brasileiras.

Juntos, Mercosul e União Europeia representam um mercado de 718 milhões de consumidores, com Produto Interno Bruto estimado em US$ 22 trilhões.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sede da Anvisa
Brasil
Anvisa determina recolhimento de decoração de alimentos com plástico e glitter
Imagem da urna eleitoral eletrônica
Política
Avanço da inteligência artificial impõe novos desafios às eleições de 2026, diz MPMS
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Brasil
Lula critica ações dos EUA na Venezuela, "erosão do direito internacional"
Lauana Prado - Foto: Divulgação / Fabio Ponce
Brasil
Lauana Prado revela gravidez pouco depois do fim do relacionamento com Tati Dias
Bilhete de aposta da Mega-Sena
Brasil
Mega-Sena acumula e sorteia R$ 50 milhões na terça-feira
Helicóptero caiu em zona de mata fechada
Brasil
Helicóptero cai na zona oeste do Rio e deixa três pessoas mortas
Programa Pé-de-meia
Brasil
Inscrições para o Pé-de-Meia Licenciaturas começam em fevereiro
Bilhetes da Mega-Sena
Brasil
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 41 milhões
Foto: Leonardo Miranda/Unsplash
Brasil
Brasil e Índia ampliam validade de vistos de visita para dez anos
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Brasil
Bolsonaro é transferido para Papudinha por determinação de Moraes

Mais Lidas

Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima
Carro ficou marcado com os tiros
Polícia
AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Polícia
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos
Polícia
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos