Nelsinho pede que caravana de religiosos que foi à Israel também seja repatriada

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) informou que um grupo de 56 brasileiros de uma caravana religiosa também está sem poder deixar Israel, em razão do espaço aéreo fechado em defesa aos ataques de retaliação do Irã.

O aeroporto Ben Gurion segue inoperante para pousos e decolagens. Conforme o presidente da CRE, a reabertura será comunicada com pelo menos 6 horas de antecedência, conforme critérios das autoridades israelenses.

O Itamaraty permanece dialogando com autoridades israelenses para que possa enviar uma avião da FAB e repatriar os brasileiros que estão no país, entre eles estão três representantes do governo de Mato Grosso do Sul: o secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ricardo José Senna; a secretária-adjunta de Saúde, Christinne Maymone; e o coordenador de Tecnologia da Informação da Secretaria de Saúde, Marcos Espíndola de Freitas. O grupo integra a delegação oficial do Consórcio Brasil Central.

Veja a lista com todas as autoridades brasileiras com voos cancelados em Israel:

