Netflix aumenta preÃ§os de assinaturas

A Netflix reajustou, nesta quinta-feira (14), os preços de todos os planos do serviço de streaming no Brasil. Com a mudança, o plano mais básico, que era de R$ 19,90, passa a custar R$ 21,90. Ele dá direito a ver os filmes e séries do serviço em uma única tela e sem qualidade HD.

O plano com duas telas simultâneas e qualidade HD subiu de R$ 27,90 para R$ 32,90, enquanto a opção mais cara, com até quatro telas simultâneas e Ultra HD, sofreu o maior aumento, indo de R$ 37,90 para R$ 45,90.

A Netflix informou que o aumento é imediato para novos assinantes, valendo a partir de hoje. Para quem já assina o serviço, a transição para os novos valores será gradual e vai depender do ciclo de assinatura de cada membro. Todos serão notificados sobre as mudanças por e-mail e pelo aplicativo.

"Mudamos nossos preços de tempos em tempos para continuar investindo no melhor do entretenimento, além de melhorar a experiência da Netflix para nossos membros no Brasil", informou a companhia em comunicado.

