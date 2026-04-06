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Netflix transmite chegada da missão Artemis II nesta segunda-feira

Exibição ao vivo começa às 13h no horário de MS e mostra momento histórico da viagem

06 abril 2026 - 10h50Sarah Chaves
Foto: Divulgação/NASAFoto: Divulgação/NASA  

A Netflix transmite ao vivo, nesta segunda-feira (6), a chegada da missão Artemis II. A exibição começa às 13h (horário de Mato Grosso do Sul) e faz parte de uma parceria com a NASA, que permite levar conteúdos do Nasa+ para o streaming.

A missão já está em um momento importante da viagem. A cápsula Orion entrou na chamada esfera de influência da Lua, ou seja, agora a gravidade lunar passou a ter mais força sobre a nave do que a da Terra.

Ao longo do dia, os astronautas seguem com atividades e preparação para o sobrevoo lunar. Um dos momentos mais aguardados é quando a tripulação deve bater o recorde de maior distância já percorrida por humanos em relação à Terra, superando a marca da missão Apollo 13.

Também estão previstos períodos de observação da Lua e momentos de perda de sinal, quando a nave passa por trás do satélite. A cobertura pode ser acompanhada tanto pela Netflix quanto pelos canais oficiais da NASA, com atualizações ao longo do dia.

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