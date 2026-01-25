Menu
Brasil

Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio sobe para R$ 92 milhões

As dezenas sorteadas no concurso 2.964 não tiveram ganhador na faixa principal

25 janeiro 2026 - 18h17Sarah Chaves
Mega-sena Mega-Sena, concurso 2.964 Foto: Reprodução/Caixa Mega-Sena, concurso 2.964 Foto: Reprodução/CaixaMega-sena Mega-Sena, concurso 2.964 Foto: Reprodução/Caixa Mega-Sena, concurso 2.964 Foto: Reprodução/Caixa  

O concurso 2.964 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (24), em São Paulo, terminou sem ganhador na faixa principal. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio acumulou, chegando a R$ 92 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram 03, 09, 15, 17, 30 e 60. Na quina, 121 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma vai receber R$ 22.818,11. Já a quadra teve 7.163 ganhadores, com prêmio individual de R$ 635,36.

O próximo sorteio está marcado para terça-feira (27). As apostas podem ser feitas até as 20h, em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais digitais das Loterias Caixa. Os bolões online ficam disponíveis até as 19h30. O pagamento pode ser feito via Pix, cartão de crédito ou internet banking, e a participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.

De acordo com a Caixa, a chance de ganhar o prêmio máximo com uma aposta simples, de seis dezenas, é de 1 em 50.063.860. Já o jogo com 20 números, no valor de R$ 232.560, eleva a probabilidade para 1 em 1.292.

