Ninguém acerta dezenas da Mega-Sena e prêmio sobe para R$ 42 milhões

O sorteio da Mega-Sena, na noite desta quarta-feira (19), não deixou nenhum apostador milionário. Diante da ausência de vencedores, o prêmio que estava acumulado em R$ 16 milhões subiu para os R$ 42 milhões que serão sorteados no próximo sábado (22).

Veja os números sorteados: 01 - 05 - 12 - 36 - 53 - 55

Cinquenta apostas acertaram cinco números e vão ganhar R$ 60.857,25, cada. Outras 4.899 fizeram quatro acertos e vão receber R$ 887,31.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do País ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

