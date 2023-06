Ninguém acerta dezenas e Mega-Sena acumula para R$ 51 milhões

Nenhum apostador conseguiu ter a sorte de acertar as seis dezenas da Mega-Sena, sorteadas na noite desta quarta-feira (14). O prêmio que estava acumulado em R$ 45 milhões, agora salta para R$ 51 milhões e próximo concurso será realizado no sábado (17).

Para quem ainda não conferiu os números, as dezenas sorteadas foram as seguintes: 03 - 08 - 34 - 40 - 44 - 55.

A Caixa Econômica Federal divulgou que 54 apostas acertaram a quina e cada uma vai receber um montante de R$ 74.307,61. Além disso, outros 4.682 pessoas beliscaram a quadra da loteria e faturaram R$ 1.224,32 cada uma.

As apostas podem ser feitas até às 18h (horário de Mato Grosso do Sul) do dia do sorteio nas casas lotéricas, pela internet neste link ou no app Loterias Caixa.

O volante simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5,00.

