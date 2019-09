No plenário do Senado, Aras é aprovado e assume PGR

Mauro Silva, com informações da assessoria do UOL

O subprocurador, Augusto Aras, é aprovado sem problemas no Senado e vai assumir a chefia da Procuradoria-Geral da República(PGR). No plenário na tarde desta quarta-feira (25), com 68 votos a 10, ele foi aceito pela maioria dos senadores

Aras foi indicado para assumir a PGR pelo presidente Jair Bolsonaro, nesta quarta ao ser sabatinado durante 5 horas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o subprocurador obteve 23 votos favoráveis.

Agora o presidente da República precisa publicar um decreto para oficializar a decisão, e assim, logo em seguida, acontece a posse.

