No STF, Netiflix insiste no Especial de Natal Porta dos Fundos

Mauro Silva, com informações da Veja

O Especial de Natal Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo ainda é tema de muita discussão e a Netiflix não quer desistir tirar a produção de sua plataforma. Com isso a empresa apresentou um pedido nesta quinta-feira (8) de liminar para o Supremo Tribunal Federal (STF) na tentativa de derrubar a decisão do desembargador Benedicto Abicair, do Rio de Janeiro.

Em um comunicado oficial, o porta-voz da Netflix relatou que: “Nós apoiamos fortemente a expressão artística e vamos lutar para defender esse importante princípio, que é o coração de grandes histórias.”

Os responsáveis pela plataforma acreditam que que o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, tome uma decisão sobre o caso ainda hoje.

